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Eğitim

2024-YDS/1 pazar günü yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1), 24 Mart Pazar günü yapılacak.

AA22 Mart 2024 Cuma 12:41 - Güncelleme:
2024-YDS/1 pazar günü yapılacak
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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 111 bin 803 adayın başvurduğu sınav için 81 ilde 402 bina ve 4 bin 974 salon kullanılacak.

Sınav, 81 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.

- SINAV SONUÇLARI 25 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav günü emniyet personeli dahil 17 bin 519 kişinin görev yapacağını bildirdi.

Ersoy, YDS/1'in 20 dilde uygulanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"En fazla aday 96 bin 757 ile İngilizcede sınava katılacak. 8 bin 282 aday Arapça, 4 bin 136 aday Almanca dillerinde sınava katılacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dillerinden sınava katılacak adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak. Diğer dillerden sınava katılacak adaylara, yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde uygulama yapılacak. Sınava girecek adaylarımıza başarılar diliyorum."

Sınav sonuçları, 25 Nisan'da açıklanacak. Bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

  • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
  • ösym
  • 2024-YDS/1

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