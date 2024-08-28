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Eğitim

2024-YÖKDİL cevap kağıtları ile soruların doğru yanıtları erişime açıldı

11 Ağustos'ta gerçekleştirilen 2024-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) adaylarının cevap kağıtları ile soruların doğru yanıtları erişime açıldı.

AA28 Ağustos 2024 Çarşamba 16:10 - Güncelleme:
2024-YÖKDİL cevap kağıtları ile soruların doğru yanıtları erişime açıldı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, YÖKDİL'e giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve yaptığı işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ile soruların doğru yanıtları 10 gün süreyle erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek, kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.

VERDİKLERİ CEVAPLAR KONTROL EDİLEBİLECEK

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökü, cevap seçenekleri ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya verdikleri cevaba bakabilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenirken, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösterilecek.

2024-YÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandı

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