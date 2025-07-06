İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2025 Pazar / 11 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9111
  • EURO
    47,049
  • ALTIN
    4274.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Eğitim

2025-ALES/2 yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2025-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) yapıldı.

AA6 Temmuz 2025 Pazar 12:51 - Güncelleme:
2025-ALES/2 yapıldı
ABONE OL

Sınav, 81 ildeki 92 sınav merkezinde, 386 bina ve 5 bin 781 salonda düzenlendi. Saat 10.15'te başlayan sınav için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

151 bin 165 kişinin başvurduğu sınavda, adaylara sayısal ve sözel testlerde yöneltilen 50'şer soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi. Ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylara 30 dakika ilave süre tanındı.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri saat 10.00'a kadar açık bulunduruldu.

Emniyet görevlileri dahil 20 bin 201 kişinin görev yaptığı sınav, saat 12.45'te sona erdi.

2025-ALES/2 sonuçları, 25 Temmuz'da açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.