6 Kasım 2025 Perşembe / 16 CemaziyelEvvel 1447
  • 2025-DUS ve STS Diş Hekimliği sonuçları açıklandı
Eğitim

2025-DUS ve STS Diş Hekimliği sonuçları açıklandı

ÖSYM, 12 Ekim'de gerçekleştirilen 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Seviye Tespit Sınavı (STS) sonuçlarını açıkladı

6 Kasım 2025 Perşembe 10:48
2025-DUS ve STS Diş Hekimliği sonuçları açıklandı
ABONE OL

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 12 Ekim'de uygulanan 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem) ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavının (2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, 2025-DUS 2. Dönem ile 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Temel Bilimler Testi temel soru kitapçığında yer alan 33 numaralı sorunun "C" şıkkı olarak girilmiş doğru cevabının, "D" şıkkı olarak düzeltilmesine karar verildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Popüler Haberler
