28 Ağustos 2025 Perşembe
Eğitim

2025-KPSS giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, 2025-KPSS A Grubu “Genel Yetenek-Genel Kültür” oturumu için sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar belgelerine ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

AA28 Ağustos 2025 Perşembe 15:02
2025-KPSS giriş belgeleri erişime açıldı
ABONE OL

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-KPSS A Grubu'nun "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu sınavına giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7 Eylül'de uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

