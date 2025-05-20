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Eğitim

2025 MEB il içi tayin sonuçları açıklandı mı? MEBBİS Öğretmen atama sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlerin 2025 yılı il içi yer değiştirme başvuruları 12-16 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru işlemlerinin ardından en çok merak edilen konu ise 'MEB il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek atama işlemleri sonrası il içi tayin sonuçları MEBBİS sistemi üzerinden erişime açılacak. İşte MEBBİS Öğretmen atama sorgulama ekranı

20 Mayıs 2025 Salı 10:06 - Güncelleme:
2025 MEB il içi tayin sonuçları açıklandı mı? MEBBİS Öğretmen atama sorgulama ekranı
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Öğretmenlerin il içi yer değişikliği atamaları için gözler MEB tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. MEB tarafından yayımlanan resmi takvime göre, öğretmenlerin il içi atamaları 20 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak. Bugün içerisinde sonuçların açıklanması ve öğretmenlerin görev yerlerinin belli olması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında, öğretmenler MEBBİS üzerinden kendi atama durumlarını sorgulayabilecek. İşte MEBBİS 2025 öğretmen atama sorgulama ekranı

ÖĞRETMENLERİN İLİ İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğretmenlerin il içi atama sonuçları henüz açıklanmadı.

MEB, gün içinde atama sonuçlarıyla ilgili açıklamayı Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden yapacak. Son dakika gelişmeleri, açıklama geldiği an haberimize eklenecektir.

MEBBİS İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MEB'in il içi tayin sonuçları hakkında duyurusu yayımlandığında bu sayfa güncellenecek. Son dakika gelişmelerine hızlı ulaşmak ve MEBBİS üzerinden sorgulama yapmak için bizi takip etmeyi unutmayın.

MEBBİS İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Öğretmenler atama sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilir:

MEBBİS sistemine giriş yapın.

T.C. kimlik numarası ve şifrenizle oturum açın.

"Personel İşlemleri" ya da "Atama Sonuçları" menüsünden sonuçlarınızı görüntüleyin.

Alternatif olarak personel.meb.gov.tr adresi üzerinden de duyurular ve sonuç bağlantılarına erişilebilir.

2025 İL İÇİ ATAMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

MEB tarafından yayımlanan takvime göre, sadece atama günü değil; tebligat, ilişik kesme ve sıra işlemleri gibi birçok önemli adım bulunuyor:

Atama İşlemleri: 20 Mayıs 2025

Sıra Oluşturulması: 20 Mayıs 2025

Sıra Çalıştırılması ve Atama 1. Aşama: 18 Haziran 2025

Tebligat ve İlişik Kesme (1. Aşama): 27 Haziran 2025

Sıra Çalıştırılması ve Atama 2. Aşama: 11 Ağustos 2025

Tebligat ve İlişik Kesme (2. Aşama): 12 Ağustos 2025

  • MEB il içi atama sonuçları
  • Öğretmen atama sorgulama
  • MEBBİS sistemi

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