İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2025 Çarşamba / 4 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0407
  • EURO
    47,6936
  • ALTIN
    4452.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • 2025-TR-YÖS başvuruları 4 Eylül'e kadar uzatıldı
Eğitim

2025-TR-YÖS başvuruları 4 Eylül'e kadar uzatıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvurularının son tarihini 4 Eylül olarak açıkladı.

AA27 Ağustos 2025 Çarşamba 09:43 - Güncelleme:
2025-TR-YÖS başvuruları 4 Eylül'e kadar uzatıldı
ABONE OL

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/2) başvuru süresinin 4 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 19 Ekim'de düzenlenecek 2025-TR-YÖS/2'ye başvurular ve ücret ödeme işlemleri 4 Eylül'e kadar uzatıldı.

Adaylar başvurularını, bireysel olarak ÖSYM'nin "tryos.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgilere ÖSYM'nin internet sitesindeki başvuru kılavuzundan ulaşılabilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Şanlıurfa'da dehşet anı kamerada: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.