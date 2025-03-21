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Eğitim

2025-TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavları 23 Mart'ta

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu) 1. dönem sınavları, 23 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.

21 Mart 2025 Cuma 11:42 - Güncelleme:
2025-TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavları 23 Mart'ta
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ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "2025-TUS" 14 il ve 15 sınav merkezinde, "2025-STS Tıp Doktorluğu" ise yalnız Ankara'da iki sınav şeklinde yapılacak.

2025-TUS 1. dönemin Temel Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu 1. dönemin birinci aşaması saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu 1. dönemin ikinci aşaması saat 14.45'te başlayacak.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

Sınavların sonuçları, 18 Nisan'da açıklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, TUS Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 30 bin 277, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne ise 30 bin 946 adayın katılacağını bildirdi.

İki aşamada gerçekleştirilecek 2025-STS Tıp Doktorluğu'na ise toplam 1471 adayın katılacağını belirten Ersoy, 121 bina ve 2 bin 187 salonda yapılacak sınavlarda 7 bin 532 görevlinin yer alacağını aktardı.

Ersoy, sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu, 232 adayın bu haktan yararlandığını kaydetti.

TUS testlerine 62 engelli adayın katılacağını belirten Ersoy, sınavlara katılacak adaylara başarılar diledi.

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