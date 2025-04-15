2025 ve 2026 okullar ne zaman açılacak? MEB 2025-2026 eğitim/öğretim yılı takvimi

Okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona erecek olmasıyla birlikte, 2025 ve 2026 okulların açılış tarihi merak edilen konulara arasında yer aldı. Okullarda ikinci dönem 20 Haziran Cuma günü sona erecek ve binlerce öğrenci yaz tatiline girecek. MEB 2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre Eylül ayında yeniden ders zili çalacak. Peki 2025 ve 2026 okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar

MEB tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim/öğretim takvimine göre okullarda ikinci dönem 20 Haziran Cuma günü sona erecek ve binlerce öğrenci yaz tatiline girecek.

Karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili, Eylül ayında sona erecek ve 2025-2026 eğitim-öğretim yılı başlayacak.

2025 VE 2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrenciler için yaz tatili resmi olarak 21 Haziran 2025 Cumartesi günü başlayacak. Yaklaşık üç ay sürecek bu dinlenme sürecinin ardından okullar yeniden kapılarını 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açacak ve 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlamış olacak.

2025 yaz tatilinin ardından öğrenciler ders sıralarına 8 Eylül 2025 Pazartesi günü dönecek. Aynı gün öğretmenler de yeni eğitim yılına resmen başlamış olacak. İlk ders zili ile birlikte milyonlarca öğrenci için heyecanlı bir dönem başlayacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Yoğun geçen ilk dönem, kısa bir mola ile soluklanacak. İlk ara tatil, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Tatilin ardından okullar 24 Kasım Pazartesi yeniden açılacak ve birinci dönem devam edecek.

SÖMESTR TATİLİ (YARIYIL TATİLİ)

Birinci dönemin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, uzun kış tatiline girecek. 23 Ocak 2026 Cuma günü karnelerini alacak olan öğrenciler için yarıyıl tatili resmen başlamış olacak. İki haftalık dinlenme sürecinin ardından, okullar 9 Şubat 2026 Pazartesi günü ikinci dönemle birlikte yeniden eğitime açılacak.

İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ

İkinci dönem içerisinde yer alan bahar dönemi ara tatili, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 24 Nisan 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 27 Nisan Pazartesi sabahı ders başı yaparak dönemin son etabına geçecek.

2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 19 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte karnelerini alacak öğrenciler, uzun yaz tatiline merhaba diyecek. Takvime göre bir sonraki eğitim yılı ise 2026 Eylül ayında başlayacak.

MEB 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu tarihlere ilişkin resmi açıklamayı henüz yayımlamış değil. Ancak mevcut akademik planlamalara göre bu tarihlerin geçerli olması bekleniyor. Resmiyet kazandığında güncel bilgiler duyurulacak.