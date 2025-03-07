İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2025 Cuma / 8 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4634
  • EURO
    39,6421
  • ALTIN
    3425.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Eğitim

2025-YDS/1 pazar günü yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1), 9 Mart Pazar günü yapılacak.

AA7 Mart 2025 Cuma 11:16 - Güncelleme:
2025-YDS/1 pazar günü yapılacak
ABONE OL

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav pazar günü 81 il, 87 sınav merkezinde, 363 bina ve 4 bin 929 salonda düzenlenecek.

Saat 10.15'te başlayacak 2025-YDS/1 için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.

Sınav sonuçları, 4 Nisan'da açıklanacak.

- SINAVA 120 BİN 261 ADAY BAŞVURDU

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 20 farklı yabancı dilde uygulanacak sınava 120 bin 261 adayın başvurduğunu bildirdi.

Adaylara İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 5 dilde çoktan seçmeli soru sorulacağını aktaran Ersoy, diğer 15 dilde ise 8 açık uçlu çeviri sorusu sorulacağını belirtti.

Ersoy, sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu; bu haktan 1026 adayın yararlandığını belirterek "Sınava 322 engelli aday katılacak. Engelli adayların uygun bir ortamda sınava katılabilmeleri için uygun sınav ortamı oluşturuldu. Sınavda emniyet personeli dahil 17 bin 478 kişi görev yapacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.