2025-YDS/1 pazar günü yapılacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav pazar günü 81 il, 87 sınav merkezinde, 363 bina ve 4 bin 929 salonda düzenlenecek.

Saat 10.15'te başlayacak 2025-YDS/1 için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.

Sınav sonuçları, 4 Nisan'da açıklanacak.

- SINAVA 120 BİN 261 ADAY BAŞVURDU

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 20 farklı yabancı dilde uygulanacak sınava 120 bin 261 adayın başvurduğunu bildirdi.

Adaylara İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 5 dilde çoktan seçmeli soru sorulacağını aktaran Ersoy, diğer 15 dilde ise 8 açık uçlu çeviri sorusu sorulacağını belirtti.

Ersoy, sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu; bu haktan 1026 adayın yararlandığını belirterek "Sınava 322 engelli aday katılacak. Engelli adayların uygun bir ortamda sınava katılabilmeleri için uygun sınav ortamı oluşturuldu. Sınavda emniyet personeli dahil 17 bin 478 kişi görev yapacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.