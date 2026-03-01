2026 MSÜ sınavı sona erdi

2026 Milli Savunma Üniversitesi (2026-MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 81 il, 133 sınav merkezinde, 1467 bina ve 28 bin 879 salonda yapıldı. Adaylar saat 10.15'te başlayan sınav için saat 10.00'dan itibaren sınav binalarına alınmadı.

340 bin 514 kadın, 304 bin 892 erkek aday olmak üzere toplam 645 bin 406 adayın başvurduğu 2026-MSÜ'de, adaylara ortaöğretim düzeyinde Türkçe (40 soru), Sosyal Bilimler (20 soru), Temel Matematik (40 soru) ve Fen Bilimleri (20 soru) testlerinden oluşan 120 soru soruldu.

Sınavda, 84 bin 996 kişi görev aldı, sınav güvenliği için 7 bin 803 emniyet görevlisi hazır bulundu.

SINAV SAAT 13.00'TE SONA ERDİ.

Sınava girecek adayların Harp Okulları ikinci seçim aşamalarına katılabilmeleri için, 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne ve 2026-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girmeleri gerekiyor.

2026-MSÜ'ye girecek adayların Astsubay Meslek Yüksekokulları ikinci seçim aşamalarına katılabilmeleri için, 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeleri gerekecek.

Sonuçları 26 Mart'ta açıklanacak sınav yapıldığı yıl için geçerli olacak.

2026-MSÜ sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş gibi işlemlerde kullanılmayacak.