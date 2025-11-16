22 yılda 836 bin öğretmen atandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2003-2025 yılları arasında toplam 836 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen istihdamı ve atama politikalarına ilişkin kapsamlı verileri kamuoyuyla paylaştı. Resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 1 milyon 34 bin 564'e ulaştı. 24 Kasım 2025'te yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile toplam sayı 1 milyon 49 bin 564 öğretmene ulaşacak. 2003-2025 yılları arasında toplam 836 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirilirken, bu rakam mevcut öğretmen kadrosunun yüzde 80,84'üne karşılık geliyor. Bu veriler, öğretmen istihdamında son 20 yılda sistemli bir büyümeye işaret ediyor.

ÖĞRETMEN KADROSU GENÇLEŞİYOR

Öğretmenlerin yaş ortalamasının 40'ın altında olması, mevcut kadronun gelecekte en az 25 yıl daha aktif görevde kalacağını gösteriyor. Bu durum, eğitim sisteminin uzun vadede istikrarını artıran önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.

EN ÇOK ATAMA YAPILACAK 5 BRANŞ BELLİ OLDU

En fazla kontenjan ayrılan branşlar, 2025 atama planlamasında sınıf öğretmenliği 4 bin 378, özel eğitim 3 bin 87, din kültürü ve ahlak bilgisi bin 802, okul öncesi bin 321, İngilizce 757 olarak sıralandı. Dağılımın özellikle özel eğitim ve temel eğitim alanlarında artan ihtiyaçlara göre şekillendirildiği belirtildi.

FETÖ SÜRECİ ATAMA DENGESİNİ ETKİLEDİ

Bakanlığın istihdam politikasında öğretmen arz-talep dengesini etkileyen süreçlerden biri, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen FETÖ soruşturmaları oldu. Bakanlık bünyesinde toplam 34 bin 795 personel Kanun Hükmünde Kararnameler ve OHAL Komisyonu kararlarıyla ihraç edildi. İhraç edilenlerden 7 bin 63'ü çeşitli kararlarla görevine iade edilirken, net ihraç sayısı 27 bin 732 olarak kayıtlara geçti.

KPSS VERİLERİ YANLIŞ ALGILARI GİDERİYOR

2024 KPSS Eğitim Bilimleri oturumuna 466 bin 910 aday katıldı. Sınavda 50 puan ve üzeri alanların sayısı 456 bin 285 oldu. Ancak Bakanlık, bu adayların tamamının öğretmen adayı olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik atama alanlarına kaynaklık eden birçok bölümün tek istihdam alanının öğretmenlik olmadığını, bu nedenle tüm KPSS adaylarının 'ataması yapılmayan öğretmen' algısıyla anılmasının manipülatif bir değerlendirme olarak öne çıktığını belirtti.

PLANLI, ŞEFFAF VE SÜRDÜRÜLEBİLİR İSTİHDAM

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen istihdam politikasının merkezinde denge, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin bulunduğu kaydedildi. Eğitimde sürdürülebilir istihdamı hedefleyen bu yaklaşımın veri analizine dayalı ihtiyaç belirleme, alan bazlı projeksiyon çalışmaları ve kontenjan planlamalarıyla desteklendiği belirtildi. Yetkililer, planlamalara esas olan projeksiyon çalışmalarının ilgili diğer kurumlarla da paylaşıldığını ifade ederek, Milli Eğitim Bakanlığının personel istihdam politikalarının kamuoyuyla doğru ve açık biçimde paylaşılmasının istihdam sürecine duyulan güveni artıracağını belirttiler.