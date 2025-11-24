24 Kasım Öğretmenler Günü... Bakan Tekin Anıtkabir'i ziyaret etti

Tekin başkanlığındaki Bakanlık bürokratları ile öğretmenlerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Bakan Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Beraberindeki bürokratlar ve öğretmenlerle Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Tekin, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinizin 97. yıl dönümünde öğretmenlerimizi temsilen manevi huzurunuzda bulunmanın şerefini ve mesuliyetini taşımaktayım. İlk Maarif Kongresi'nde ortaya koyduğunuz milli irfan ve milli müdafaa anlayışı bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Eğitimde çizdiğiniz ufuk, bugün de bizlere yol göstermekte, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ilim, irfan ve hikmetle donanmış nesiller yetiştirme idealimizi güçlendirmektedir. Öğretmenlerimizin mesleki itibarını yükseltmek, haklarını geliştirmek ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Her çocuğumuzun nitelikli eğitime erişmesi, bu milletin ortak geleceğine olan bağlılığımızın gereğidir. Öğretmenlerimizin başarısının Cumhuriyetimizin başarısı olacağı ön kabulüyle barış, adalet ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye için durmadan yürümeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin ideallerini yaşatma kararlılığımız bakidir. Ruhunuz şad olsun."