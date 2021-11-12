28 Şubat'ın hasarı onarılıyor! Bakan Özer yeni düzenlemeyi duyurdu

Yeni Şafak 12 Kasım 2021 Cuma 12:09 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 12:14

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimin güçlendirilmesi başta olmak üzere bakanlığın çalışmaları hakkında Yeni Şafak'a açıklamalar yaptı.

Organize sanayi bölgelerinin (OSB) mesleki eğitim için en kritik yerler olduğuna vurgu yapan Bakan Özer şunları söyledi:



- CUMHURBAŞKANIMIZ MESLEKİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ MÜJDELER VERİYOR. BU KONUDA DEĞERLENDİRMENİZ NEDİR?

Cumhurbaşkanımız sadece mesleki eğitim değil, eğitimin tüm meseleleri ile yakından ilgileniyor. Son 20 yılda eğitimde yaşanan devasa gelişmeler ve elde edilen önemli kazanımlar bu yakından ilginin doğrudan sonucudur. Mesleki eğitimle ilgili de geçmişten gelen sıkıntılar önemli ölçüde çözüldükten sonra artık mesleki eğitimi olması gereken yere oturtmak için attığımız her adımda yanımızda.

EĞİTİMDE KATSAYI HASARI

- MESLEKİ EĞİTİMLE İLGİLİ GEÇMİŞTEN GELEN SIKINTILARA DEĞİNİLİNCE KATSAYI UYGULAMASINA DEĞİNMEMEK OLMAZ. KATSAYI UYGULAMASININ MESLEKİ EĞİTİME MALİYETİ NE OLDU?

1998'de kararı alınan ve 1999'da başlayan bu uygulama on yılın üzerinde uygulandı. Daha önce akademik olarak başarılı olan öğrencilerin de yoğun olarak gittikleri meslek liselerine bu uygulamadan sonra bu öğrenciler gitmemeye başladı. Meslek liseleri bu uygulamadan sonra tüm lise türlerini deneyip yerleşemeyen öğrencilerin daha çok kümelendiği bir okul türüne dönüştü. Öğretmenlerimizin yeni öğrenci kümesinden başarı beklentileri düştü. Eğitimin kalitesi giderek azaldı. Mezunlar, iş gücü piyasamızın beklentilerini karşılamaktan uzaklaştı. Ve giderek iş gücü piyasasından 'aradığım elemanı bulamıyorum' sözü yükselmeye başladı. Dolayısıyla, iş gücü piyasası on yıllarca insan kaynağı açısından inanılmaz maliyetler ödemek zorunda kaldı. Diğer taraftan bu uygulama mesleki eğitimin algısını alt üst etti ve okullar arası başarı farklarının derinleşmesine yol açtı. Hala bu sorunun çözümü ile uğraşıyoruz.

İŞ DÜNYASI MEMNUN

- HEM MESLEKİ EĞİTİM HEM DE OKULLAR ARASI BAŞARI FARKLARI AÇISINDAN BUGÜN YAŞANAN SORUNLARIN ÇOĞUNUN KATSAYI UYGULAMASININ BAKİYESİ OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİR MİYİZ?

Elbette. Katsayı uygulaması kaldırıldıktan sonra bakanlığımız son on yılda mesleki eğitimi güçlendirmek için önemli adımlar attı. Sorunlar çözüldükçe iyileşme de yaygınlaşmaya ve çok daha fazla görünür olmaya başladı. Şu anda kat edilen mesafeden ve gelinen noktadan iş dünyamız da oldukça memnun.

167 OSB'YE DAHA EĞİTİM MERKEZİ

- CUMHURBAŞKANIMIZ TÜM OSB'LEDE İKİ AY İÇERİSİNDE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ KURULACAĞININ MÜJDESİNİ VERDİ. BİRAZ AYRINTI VEREBİLİR MİSİNİZ?

OSB'ler mesleki eğitim için en kritik yerler. Sektör kümelenmelerinin yoğun olduğu ve uygulamalı eğitimin çok güçlü yapılabildiği yerler. Bu nedenle mesleki eğitim merkezlerinin tüm OSB'lerde kurulması için çalışma başlattık. Şu anda 87 OSB'de mesleki eğitim merkezi var. Geriye kalan 164 OSB'de de yıl sonuna kadar mesleki eğitim merkezi kuracağız. Süreci Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile birlikte yürütüyoruz. Böylece 2021 yılı sonunda tüm OSB'ler de mesleki eğitim merkezleri aktif olarak hizmet vermeye başlayacak.

MEZUNLARA İŞ ÖNCELİĞİ

- ESKİDEN MESLEKİ EĞİTİMDEN SIKLIKLA ŞİKAYET EDİLİRKEN ARTIK İŞ DÜNYASI İLE BİRLİKTE YENİ PROJELER YAPTIĞINIZ GÖRÜLÜYOR

Mesleki eğitimde attığımız en önemli adım, iş dünyasının mesleki eğitimin tüm süreçlerine aktif katılımlarını sağlamak. Artık, mesleki eğitim müfredatını iş dünyamızla birlikte güncelliyoruz, iş yeri eğitimi ve stajları birlikte planlıyoruz. Öğretmenlerimizin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerinin tamamını iş veren üstlendi. Başarılı öğrencilere burs veriliyor. Ve en önemlisi mezunlara istihdamda öncelik veriliyor. İş verenlerimiz de bu iş birliklerinden oldukça memnun. Artık en üst başarı diliminden öğrencilerimiz mesleki eğitimi tercih etmeye başladılar. Öğrencinin tercihi değişiyor ve yönelimleri artıyorsa bu, sorunların çözüldüğüne ve gelecek beklentisinin güçlendiğine işaret ediyor. Bu, çok önemli bir kırılma noktası. Gelinen nokta oldukça memnuniyet verici. Daha yapacak çok işimiz var.

ÖĞRENCİNİN KAZANCI ARTACAK

- KOVİD-19 DÖNEMİNDE MESLEK LİSELERİNİN MASKE, DEZENFEKTAN, SİPERLİK VE SOLUNUM CİHAZI GİBİ BİRÇOK ÜRÜNÜ ÜRETTİĞİNİ VE İHTİYAÇ NOKTALARINA ULAŞTIRDIKLARINI TÜM TOPLUM GÖRDÜ. NE DERSİNİZ?

Kovid-19 salgın günlerinin başlangıcında mesleki eğitimin üretim kapasitesini ve çeşitliliğini artırdık. O günlerde meslek liselerinin salgının ilk şokunun atlatılmasında çok önemli katkısı oldu. Yerel, ulusal ve uluslararası basında bu üretimin görünürlüğü arttıkça ve takdir edildikçe mesleki eğitimin katsayı uygulamasından tevarüs ettiği öz güven kaybı onarıldı, kendine güven arttı. Mesleki eğitim sadece iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmekle kalmayıp, salgın gibi olağan üstü koşullarda tüm imkanları ile devletinin ve toplumunun yanında yer alan bir kara gün dostu olduğunu da gösterdi.

HEDEF 1 MİLYARLIK ÜRETİM

- ÜRETİM GELİRLERİNDEN ÖĞRENCİLER DE FAYDALANIYOR MU?

Döner sermaye kapsamında yapılan bu üretimden elde edilen gelirden elbette öğrencilerimiz de katkıları ölçüsünde asgari ücrete kadar ücret alabiliyorlar. Şu anda üretim yapılan çoğu okulumuzda öğrencilerimiz okurken ücret alıyorlar. Amacımız eğitim verilen tüm meslek alanlarında üretim ve hizmet miktarını artırarak tüm öğrencilerimizin bu ücreti alabilmelerini sağlamak. 2020 yılında bu kapsamda 503 milyon TL'lik üretim yapıldı. 2021 yılında hedefimiz 1 milyar TL'lik üretim ve hizmet kapasitesine ulaşmak. Üretim miktarı arttıkça ve tüm okullarımızda yaygınlaştıkça öğrencilerimizin aldıkları paylar daha da artacak. Ayrıca bu sürece katılım öğrencilerimizin uygulama becerilerini güçlendirdiği için mezun olduklarında istihdam edilebilirliklerini de artırıyor.