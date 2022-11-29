29. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı! POMEM sonuçları sorgulama e-devlet

Polis Akademisi Başkanlığı, POMEM ön başvuru sonuçlarını erişime açtı. POMEM için lisans mezunu 55.072 erkek ile 22.400 kadın, ön lisans mezunu 8.000 erkek ile 18.000 kadın aday olmak üzere toplam 103.472 aday sınavlara katılmaya hak kazandı. 29. Dönem POMEM Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayabilecekler. POMEM sonuçlarını sorgulamak için e-devlet ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

POMEM sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresi üzerinden açıklandı.

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları Kasım ayının 14-25 tarihleri arasında tamamlandı. POMEM sınavına; Lisans mezunu 55.072 erkek ve 40.872 kadın ile ön lisans mezunu 54.571 erkek ve 37.965 kadın olmak üzere toplam 188.480 aday başvuruda bulundu.

POMEM sınav sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.

29. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) için toplamda 13 bin öğrenci alımı yapılacak.

POMEM ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?



29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 345.00 TL (üç yüz kırk beş) olan sınav başvuru ücretini 29 Kasım 2022 Salı günü saat 09.00'dan 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "29. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatıracaktır.

Belirlenen tarihler arasında POMEM sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacaklardır.

POMEM Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır.

Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.