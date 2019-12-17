3. Altın Marka Ödül Töreni’nde, GAÜ’ye “Yılın Eğitim Markası” ödülü

“3. Türkiye Altın Marka Ödüllüleri”, dün akşam Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Özlem Yıldız ve Şenol İpek’in sunumuyla İstanbul Hilton‘da gerçekleşen 3.Türkiye Altın Marka Ödüllerinde, Kerem Alışık’tan Nazlı Çelik’e ünlü akını yaşandı. Ayrıca Geceye, 6 ülkeden 500’e yakın konuk katıldı. Türkiye’nin en iyilerinin ödüllendirildiği gecede; Turkcell, İş Bankası, Kanal D, NTV, Star TV, gibi Markalarla birlikte; Türkiye çapında 206, KKTC çapında ise 22 üniversite arasından Girne Amerikan Üniversitesi “Yılın Eğitim Markası” ödülüne layık görüldü.

Ödülü GAÜ adına, Kurucu Rektör Serhat Akpınar alırken, Akpınar yaptığı konuşmada şunları söyledi;

“Akdeniz’den, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sonsuz sevgilerimi arz ediyorum. Bu ödülü sadece GAÜ Küresel Ailesi olarak değil, KKTC Yükseköğretim, uluslararası yapılanma süreci ve gelişim programı adına alıyorum. GAÜ KKTC’nin ilk üniversitesi. Biz 35. yılımızda bu ödülü almış olmaktan onur ve gurur duyuyoruz.”