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Eğitim

300 bin genç aynı anda kitap okuyacak

Türkiye Gençlik Vakfı'nın markalaşan projesi ‘'Kitap Kurdu Yarışması” 2023-2024 Lansmanı Rami Kütüphanesi'nde yapıldı. Geçtiğimiz yıl 111 bin 505 başvuruyla rekor bir kitap yarışmasına imza atan TÜGVA, bu yıl 300 bin gence ulaşmayı hedefliyor.

23 Kasım 2023 Perşembe 14:28 - Güncelleme:
300 bin genç aynı anda kitap okuyacak
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Ortaokul öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için organize edilen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kitap Kurdu Yarışması'nın bu yıl 6.'si düzenlenecek. 81'ilde Türkiye geneli olarak yapılan yarışmanın, 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı için açılışı Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi N. Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci'nin katıldığı programa pek çok basın mensubu, STK yöneticisi ve ortaokul öğrencileri katıldı.

KENDİ REKORUNU KIRMIŞTI!

Lansman programında konuşma yapan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci: "2021-2022 yılında 40 bini aşkın genç arkadaşımıza bu proje sayesinde ulaştık. 40 binin ardından 2022-2023 döneminde, yani geçen sene 111 bin 505 öğrenciyle ulaşarak kendi rekorumuzu kırdık. Bu yıl hedefimiz 300 bin öğrenciye ulaşmak." diyerek hedeflerini açıkladı.

İlk genç yaş skalasına hitap eden yarışmada ortaokullu öğrenciler 5 kitaplık okumanın ardından 100 soruluk bir sınavda ter dökecekler. Türkiye geneli 81 ilden katılıma açık olan yarışmanın son başvuru tarihi 25 Şubat olarak açıklandı. Yarışmanın 8-9-10 Martta online, 21 Nisanda yazılı sınav şeklinde yapılacak.

USTA YAZARLAR KALİTELİ KİTAPLAR

Yarışma kitapları; edebiyat, tarih, bilim-teknoloji, değerler eğitimi, fantastik-kurgu ve klasiklerden oluşan çok yönlü bir okuma listesine sahip. İki farklı kategoride toplamda 10 kitaplık listede yazarlar da dikkat çekiyor. Ömer Seyfettin, Jules Verne, Edmondo De Amicis gibi Türk ve Dünya klasiklerinden isimlerle beraber, Mustafa Özçelik, Esra Bahadır Cesar, Figen Yaman Coşar, Meryem Uçar, Ayşe Sevim, Yusuf Asal'a ait günümüz yazarlarının kitapları da listede yer alıyor.

KİTAP KURTLARI ÖDÜLLERE DOYACAK

Yarışmaya "tugva.org" üzerinden başvuran ortaokullu öğrenciler, sınıf seviyelerine uygun belirlenen kitapları okuyarak sınava hazırlanıyor. Sınav sonunda dereceye giren ilk 10 öğrenciye ödüller var. 1.'ye Umre veya Balkan Turu (ailesinden 2 kişi ile birlikte) + 15 Bin TL, 2.'ye Bilgisayar +12 bin TL, 3.'ye elektrikli scooter + 9 bin TL ve daha pek çok ödül, dereceye giren öğrencilere takdim edilecek.

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