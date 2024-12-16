Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı ve sağanak yağmur hayatı felç ederken 4 ilin bazı ilçelerinde eğitime 1 günlüğüne ara verildi.

ÇORUM'UN BAYAT İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğu bildirildi. Olumsuz hava şartları yüzünden Bayat ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime pazartesi günü bir gün ara verildiği belirtildi.

BOLU'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 4 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bolu Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bolu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Göynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) 16 Aralık Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerde bulunan kurumlarda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

ARTVİN'DE TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

Valilikten yapılan açıklamada Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, olumsuz hava koşulları, don ve buzlanma riski dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilimiz merkezindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde 16 Aralık Pazartesi günü taşımalı öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, ilçede yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Yusufeli Kaymakamlığı da ilçede devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı. Her iki ilçede kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı kaydedildi.

RİZE'NİN ÇAMLIHEMŞİN İLÇESİNDE KAR NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizdeki olumsuz hava koşulları nedeni ile 16.12.2024 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır."