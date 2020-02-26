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Eğitim

'40 dakika ders 40 dakika teneffüs' pilot uygulaması üretime dönüştü

Antalya bölgesinde pilot okul olarak seçilen 14 okuldan birisi olan Gazipaşa Burhan İlkokulunda öğrenciler, 40 dakika ders ve 40 dakika teneffüs yapıyor. 40 dakikalık teneffüste öğretmenleri eşliğinde fidan üretmeyi öğrenen öğrenciler, okul bahçesine kurdukları mini serada avokado, keçiboynuzu, zeytin gibi fidanları üretip satarak okul bütçesine katkıda bulunacaklar. Geçen yıl 400 avokado yetiştiren öğrenciler, bu yıl da çelikleme yöntemi ile zeytin fidanı üretiyor.

IHA26 Şubat 2020 Çarşamba09:23 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 09:23

Öğrencileriyle eğitici bir faaliyette bulunduklarını belirten sınıf öğretmeni Ali Akgül, “Sadece Antalya ilinde uygulanan ‘40 dakika ders 40 dakika teneffüs’ adı altında uygulanan bu projeye geçen yıl biz de dahil olduk. Bu proje öğrencinin 40 dakikalık teneffüs saatinde, yaparak ve yaşayarak edinim sağlamasını, eğlenmesini ve aynı zamanda üretmeyi öğrenmesini amaçlamaktadır. Bizim projemiz peyzaj üzerine bir çalışmaydı. Geçen yıl başlamıştık. Bugün yaptığımız çalışma ise zeytinden çelikleme yöntemi ile zeytin fidanı elde etme şeklinde olacak. Böylece çocuklar ağacın sadece tohumdan üremediğini öğrenmiş olacaklar. Ayrıca tohum ekimi de yapacaklar. Geçen yıl ekimini yaptığımız 400 tane avokado fidanımız var. Öğrencilerimiz avokado fidanının nasıl üretildiğini ve gelişim aşamalarını öğrendiler. Aynı zamanda elimizdeki fidanları sattığımız zaman da okulumuza iyi bir gelir elde etmiş olacağız” dedi.

Öğrencilerden Fatma Şenol, “40 dakika ders 40 dakika etkinlik yapıyoruz. Etkinlik saatlerinde fidan yetiştirmeyi ve önceden diktiğimiz fidanların bakımı yapıyoruz. Bu etkinlik sayesinde hem eğleniyor hem de öğreniyoruz. Bu sayede hayata daha iyi hazırlanıyoruz“ diye konuştu.

Öğrencilerden Ayşe Yüksel ise, “Bu etkinlik sayesinde doğaya daha çok ağaç kazandırıyoruz. Hem eğleniyoruz hem de öğreniyoruz. Tohumları ekiyor ve doğaya katkı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

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