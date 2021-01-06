06 Ocak 2021 Çarşamba 15:57 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 15:57

KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar, tercih kılavuzundaki aranan titelikler kısmında yer alan kodların açılımını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS tercih kılavuzunda yer alan pozisyonlar için aranan nitelikler kodlar halinde belirtiliyor. Bu kapsamda bir çok pozisyonda yer alan KPSS 4478 nitelik kodu merak ediliyor. Peki KPSS 4478 nitelik kodu nedir? İşte 4478 nitelik kodunun açılımı.

ÖSYM tarafından KPSS 2020/2 tercih kılavuzunun yayımlanmasından sonra 4478 nitelik kodu yoğun bir şekilde araştırılıyor.

4478 NİTELİK KODU NEDİR?

KPSS tercih kılavuzundaki 4478 nitelik kodunun açılımı "Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik veya Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret lisans programından mezun olmak"tır.

KPSS NİTELİK KODU NEDİR?

Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır. Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir.

Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim sınavına katılan adaylar için tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodlarının açılımı aşağıdaki gibidir.

KPSS NİTELİK KODLARI İÇİN TIKLAYIN

Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları

Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH TARİHLERİ

Adaylar tercihlerini, 30 Aralık 2020 – 07 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

KPSS 2020/2 tercih kılavuzunun yayınlandığı ÖSYM'nin duyuru sayfasından kamuoyuyla paylaşıldı. İşte ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan açıklama:

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.

Adaylar tercihlerini, 30 Aralık 2020 – 07 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.