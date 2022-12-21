4502 nitelik kodu nedir? KPSS 4502 nitelik kodunun açılımı

KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar, tercih kılavuzundaki aranan nitelikler kısmında yer alan kodların açılımını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS tercih kılavuzunda yer alan pozisyonlar için aranan nitelikler kodlar halinde belirtiliyor. Bu kapsamda bir çok pozisyonda yer alan KPSS 4502 nitelik kodu merak ediliyor. Peki KPSS 4502 nitelik kodu nedir? İşte 4502 nitelik kodunun açılımı.

KPSS 2022/2 tercih kılavuzu ve ön lisans nitelik kodları ÖSYM tarafından yayınlandı. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarına giren adaylar, aldıkları puanlara göre KPSS 2022/2 tercih kılavuzu ve istenen nitelik kodları doğrultusunda tercihlerini yapabilecekler. Bu nitelik kodlarından 4502 en çok merak edilenler arasında yer aldı. Buna göre 4502 nitelik kodu nedir? İşte KPSS 4502 nitelik kodunun açılımı

Binlerce kişinin yerleştirme için tercih yaptığı kılavuzda yer alan nitelik kodlarının açılımı aşağıdaki gibidir.

4502 NİTELİK KODU NEDİR?



4502 nitelik kodu, "İnsan Kaynakları Yönetimi veya İnsan Kaynakları lisans programından mezun olmak" şartıdır.

KPSS NİTELİK KODU NEDİR?

Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır. Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir.

KPSS TERCİHLERİ BAŞLADI

KPSS 2022/2 tercih kılavuzu ve ön lisans nitelik kodları ÖSYM tarafından yayınlandı.

Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresinde yayımlanan KPSS-2022/2 tercih kılavuzu ekranı üzerinden tercihlerini gerçekleştirebilecek.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2022/2 tercih kılavuzu doğrultusunda; Lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarına giren adaylar aldıkları puanlara göre tercihlerini yapabilecekler.

ÖSYM KPSS LİSANS TERCİH KILAVUZU 2022



Adaylar KPSS tercihlerini, 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. KPSS Tercih işlemleri 21 Aralık 2022 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 28.12.2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.