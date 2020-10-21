5. ve 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 5. ve 9. sınıflara okul ne zaman açılacak?

21 Ekim 2020 Çarşamba 11:45 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 11:45

5. ve 9. sınıflara okul ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okullarla ilgili yaptığı açıklama sonrası araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle okullar kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamıştı. İlk olarak İlkokul 2,3,4, sınıf ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlanmasının ardından 5. ve 9. sınıflara okul müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. ve 9. sınıfların ne zaman okula başlayacağını duyurdu. Buna göre; 5. ve 9. sınıflara okul ne zaman açılacak?

5 VE 9. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından 5. ve 9. sınıfların okula başlayacağı tarihi açıkladı.. Erdoğan yaptığı açıklamada: "Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz." dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2 Kasım Pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz..." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararları açıkladı ve yüz yüze eğitim ile ilgili bilgileri paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortaokullarda 5. sınıflarda liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitimi 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili durumu gelişmelere bakarak en kısa sürede ilan edeceğiz.

Okulların açılacağı tarih, gündemde yer almaya devam ediyor. Yüz yüz eğitimde açılmayan sınıfların durumu son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Mart ayından beri devam eden pandemi döneminde, 21 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin ikinci aşamasına 12 Ekim tarihinde geçilmişti. İlkokul 2, 3 ve 4’üncü sınıflar, ortaokul 8’inci sınıflar, lise hazırlık ve 12’inci sınıflar, köy okulları ve özel eğitim öğrencileri ilk derslerine başlamışlardı.

6, 7, 10 ve 11 SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Başkan Erdoğan, açıklamasında 6,7,10 ve 11. sınıflar için de 'Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili durumu gelişmelere bakarak en kısa sürede ilan edeceğiz.' dedi.

Bakan Selçuk'tan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Selçuk şunları ifade etti;

Yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3. aşamasında eğitim hayatlarında yeni bir sayfa açan 5 ve 9. sınıf öğrencilerimizi de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz.

2 Kasım Pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz...

MEB 2020-2021 EĞİTİM YILI TAKVİMİ

31 Ağustos EBA TV ile uzaktan eğitim başladı.

21 Eylül 1. sınıflar ve okul öncesi öğrencileri yüz yüze eğitime geçiş yaptı.

5 Ekim Uygulamalı eğitim veren Meslek Liseleri yüz yüze eğitime başladı.

12 Ekim İlkokul 2,3,4 sınıf ile Ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı.

2 Kasım'da 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.

16-20 Kasım tarihlerinde birinci dönem ara tatil uygulanacak.

22 Ocak Cuma Birinci dönem sona erecek.

25 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatili başlayacak 5 Şubat Cuma günü sona erecek.

8 Şubat Pazartesi günü İkinci dönem başlayacak.

12-16 Nisan ikinci dönem ara tatili uygulanacak.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 18 Haziran Cuma günü sona erecek.

18 Haziran Cuma 2020-2021 eğitim öğretim yılı sona erecek.