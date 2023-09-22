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Eğitim

7. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS 7. sınıf bursluluk taban puanları 2023

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11'inci sınıf öğrencileri için düzenlenen bursluluk sınavının sonuçları erişime açıldı. İOKBS ile ilgili en çok araştırılan soruların başında '7. Sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır?' geliyor. İOKBS puanları her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesi ile adayların aldıkları puanlara göre değişiklik gösterebiliyor. İşte 7. sınıf bursluluk taban puanları 2023

22 Eylül 2023 Cuma 12:35 - Güncelleme:
7. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS 7. sınıf bursluluk taban puanları 2023
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İOKBS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler 7. sınıf bursluluk taban puanları 2023 hakkında araştırma yapıyor. İOKBS sınavına katılan öğrencinin, MEB tarafından belirlenen taban puanın üstünde bir puan alması durumunda burs alması mümkündür. Peki 7. Sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İşte Ortaokul kademesindeki İOKBS'yi kazanmak için gerekli puanlar ve 7. sınıf bursluluk sınavı taban puanları

7. SINIF BURSLULUK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen; 5, 6, 7, 8'inci sınıf ile ortaöğretim hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilerin katılım sağladığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS 2023) katılan adaylar, baraj puanı ya da üzerinde bir puan alırsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Bursluluk sınavında baraj puanını geçerek başarı sağlayan öğrenciler eğitim hayatları boyunca verilen burstan faydalanabilecek. Bursluluk sınavı taban puanları her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesi ile adayların sınavdan elde ettikleri puanlara göre değişiklik gösterebiliyor. MEB tarafından uygulanan İOKBS 2023 sonrası burs almaya hak kazanan 7. sınıf öğrenciler için MEB'in belirlediği taban puanları haberimizde yer alıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 7. sınıf bursluluk taban puanları 2023

İOKBS 7. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI 2023

7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

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