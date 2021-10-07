''7 soruda YKS ikinci ek yerleştirme bilgilendirmesi'' yayımlandı

AA 7 Ekim 2021 Perşembe 15:30 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 15:30

ÖSYM, ikinci ek yerleştirmeyle ilgili adayların merak ettiklerini 7 başlıkta derledi, soruları ve yanıtlarını internet sitesinden duyurdu.

Buna göre, sıkça sorulan sorular ve yanıtları şöyle:

1- 2021-YKS ikinci ek yerleştirme ne zaman yapılacak?

2021-YKS ikinci ek yerleştirme işlemleri, ek yerleştirmeden boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra yapılacak. İkinci ek yerleştirme işlemlerine ilişkin tarihler, ÖSYM'nin internet adresinden adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacak.

2- 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede kimler tercih yapabilecek?

2021 YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da ikinci ek yerleştirmede tercihte bulunabilecek.

3- 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede kimler tercih yapamazlar?

2021-YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede tercih yapamayacak.

4- 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede en küçük puan şartı olacak mı?

Evet. 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan, ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo-4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilecek.

5- 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede başarı sırası şartı olan programları kimler tercih edebilecek?

Başarı sırası gerektiren yükseköğretim programlarını, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede olduğu gibi 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede de sadece ilgili başarı sırası şartını sağlayan adaylar tercih edebilecek.

6- 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere yerleştirme puanı hesaplanan adaylar, 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede başarı sırası şartı olan programları tercih edebilecek mi?

2021-YKS sonuçlarına göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı 170-180 aralığında olup ilgili yerleştirme puanı hesaplanan adaylardan Y-SAY, Y-SÖZ ve Y-EA puanı hesaplanan adaylar, gereken başarı sırası koşulunu sağlayamadıkları için başarı sırası koşulu olan programları tercih edemeyecek. Y-DİL puanı hesaplanan tüm adaylar ise DİL puan türünde başarı sırası koşulunu sağladıkları için öğretmenlik programlarını tercih edebilecek.

7- 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere hesaplanan yerleştirme puanları için başarı sırası sonuç belgelerinde neden yer almamaktadır?

2021-YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan, ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan ön lisans ve lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerinden sonuç belgelerinde, ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere hesaplanan yerleştirme puanları için başarı sırası yer almamaktadır.

- SORULAR VE YANITLARI GÜNCELLENECEK

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, sıkça sorulan soruların, adaylardan gelen sorulara göre güncelleneceği belirtildi.

Açıklamada, adayların güncel duyuruları takip etmeleri gerektiği, ÖSYM'nin Çağrı Merkezi'nden bilgi alınabileceği aktarıldı.

Ayrıntılı bilginin ek yerleştirmeden boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra hazırlanacağı ve ikinci ek yerleştirme kılavuzunda yer alacağı ifade edildi.

Açıklamada, tercih yapacak adayların ikinci ek yerleştirme kılavuzunu incelemeleri gerektiği vurgulandı.