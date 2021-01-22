8. ve 12. sınıf öğrencileri için destekleme ve yetiştirme ile takviye kursları başladı

AA 22 Ocak 2021 Cuma 16:15 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 16:15

Kırklareli Atatürk Ortaokulunda açılan kurslara yaklaşık 80 öğrenci katıldı.

Okul Müdürü Turan Baş, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla bir süre önce ara verilen kursların yeniden başladığını söyledi.

Öğrencilerin yeniden okullarına kavuştuklarını ifade eden Baş, "Öğrencilerimiz kursları ile liseye hazırlanıyor. Çocuklarımız sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına da dikkat ediyorlar." dedi.

Öğrencilerden Sanem Erdoğu ise okulunu çok özlediğini, arkadaşlarına kavuştuğu için sevinçli olduğunu dile getirdi.

- TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da Karadeniz Ortaokuluna gelen öğrenciler salgın tedbirleri kapsamında ellerini dezenfekte edip ateşleri ölçüldükten sonra sınıflara alındı.

Öğrencilerin sınıflarda oturma planları fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenirken bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da fiziki mesafeye göre ayarlandı.

Kurslar haftada 3 gün olacak şekilde düzenlendi.

Öğrencilerden Uğur Karakaş, AA muhabirine, uzun süredir uzaktan eğitimle internet üzerinden derslerine devam ettiklerini ve okulu çok özledikleri söyledi.