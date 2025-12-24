İSTANBUL 14°C / 10°C
Eğitim

81 müdürlüğe talimat gönderildi! Fenomen öğretmenler mercek altında

Sosyal medyadan öğrencileriyle paylaşım yapan 'fenomen öğretmenler' bakanlığın radarına takıldı. Kanuna aykırı paylaşımlar için cezai işlem uygulanacak.

AKŞAM Gazetesi24 Aralık 2025 Çarşamba 08:21 - Güncelleme:
81 müdürlüğe talimat gönderildi! Fenomen öğretmenler mercek altında
MEB, sosyal medya hesaplarında sınıflardan paylaşımlar yapıp on binlerce takipçiye ulaşan öğretmenler hakkında inceleme başlattı.

Son dönemde öğrencilerinin ders ya da etkinlik sırasında videolarını sosyal medya hesaplarından paylaşan öğretmenler tartışma konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu tür şikayetler üzerine çocukların mahremiyetini ve eğitim sisteminin ciddiyetini bozacak paylaşımlara yaptırım gelebileceğini ifade etmişti.

81 İLE YAZI GÖNDERİLDİ

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (MEBİM) gelen şikayetlerin sayısının artması üzerine bakanlık harekete geçti.

Şikayetlerde ilk ve ortaokul öğrencilerinin yüzlerinin açık şekilde görünen vidolarının paylaşılmasına tepki geldi. Bakanlık 81 ilin Milli Eğitim Müdürlükleri'ne yazı göndererek fenomen öğretmen ve okul yöneticilerinin incelenmesini ve kendilerine bildirilmesini istedi.

Gerekli tespitlerin yapılması ve raporların ardından fenomen öğretmenlere ilgili bakanlığın genel disiplin yönetmeliğine göre cezai işlemlerin uygulanabileceği ve bu konuda bir genelge yayımlanabileceği öğrenildi.

