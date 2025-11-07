İSTANBUL 20°C / 14°C
Eğitim

9 günlük mola başladı: Öğrenciler ara tatilde

İstanbul'da ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline girdi.

7 Kasım 2025 Cuma 14:48
9 günlük mola başladı: Öğrenciler ara tatilde
Kentte sabah saatlerinde okullarına gelen öğrenciler, son ders zilinin çalmasıyla birlikte eğitime ara verdi.

Öğrenciler, hafta sonuyla birlikte toplam 9 gün tatil yapacak.

Okullarda İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler ara tatile başladı.

Ümraniye'deki Necmettin Öztürk İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Hayal Duru Topal, ara tatil dolayısıyla mutlu olduğunu, bu süreçte arkadaşlarıyla oynayıp ödev yapacağını söyledi.

2. sınıf öğrencisi Mehmet Ekrem Baş ise tatil dolayısıyla hem mutlu hem de üzgün olduğunu, okulu özleyeceğini belirtti.

4. sınıf öğrencisi Zümra Yılmaz da okulu ve arkadaşlarını sevdiği için ara tatile girilmesi nedeniyle üzgün olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, 9 günlük tatilde kitap okuyup ders çalışacağını ve gezeceğini dile getirdi.

Velilerden Safiye Ayargül, ara tatilin öğrenci ve veliler için faydalı olduğunu belirterek, öğrencilerin dinlenme fırsatı bulacağını ifade etti.

Ayargül, "Biz de memlekete gidip doğayla iç içe olmayı düşünüyoruz. Biraz enerjilerini, streslerini atsınlar istiyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, 10-14 Kasım'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılındaki ilk ara tatilini yapacak.

