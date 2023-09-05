Lise 1'e başlayacak olan öğrenciler okullarının açılacağı tarihe odaklandı. 9. sınıf öğrencileri, 2023-2024 Eğitim Öğretim dönemi başlamadan önce uyum programı kapsamında okula başlayacaklar. Peki 9. sınıflar ne zaman açılacak? Lise 1'lere okul ne zaman açılıyor? 2023-2024 Lise 1 (9.sınıf) okul açılış tarihi

9. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



MEB tarafından, tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül'de başlayacak olan 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseye başlayacak öğrenciler için okula uyum programı ve rehberlik uygulamaları hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okul öncesi, 1. sınıf ve 9. sınıf öğrencileri uyum programı kapsamında okula daha erken başlıyor. Uyum programı kapsamında İlkokul 1. sınıf öğrencileri ile anaokulu öğrencileri için uyum haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında olacak.

Uyum programı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 1 (9. sınıf) öğrencileri 4-8 Eylül'de okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak.

Uyum haftasında ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretime başlayan hazırlık ve 9. sınıf öğrencileriyle velileri, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce öğrenim görecekleri okul hakkında bilgilendirilecek.

Ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları ise 11-15 Eylül'de gerçekleştirilecek.

MEB 2023-2024 TAKVİMİ YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi yayınlandı.

Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

birinci ara tatil 13-17 Kasım'da uygulanacak. İkinci ara tatil ise 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. İkinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

2023-2024 Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 09.09.2024 tarihinde başlayacak.