Açık öğretim Lise 3. dönem sınavları başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem sınavları çevrim içi (online) olarak düzenlenecek. Peki, Açık öğretim Lise sınavı ne zaman 2023? İşte Açık lise (AÖL) 3. dönem sınav tarihleri

AÇIK LİSE (AÖL) 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık lise (AÖL) sınav tarihleri belli oldu. Takvime göre Açık Lise 3. dönem sınavları Temmuz ayında gerçekleştirilecek.

Açık lise (AÖL) sınavlarının hangi günlerde gerçekleştirileceği ise henüz açıklanmadı. MEB tarafından gerçekleştirilen açık lise sınavları önceki dönemlerde olduğu gibi online (çevrim içi) olacak.

Geçtiğimiz yıl AÖL 3. dönem sınavları 20-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu bilgiler ışığında sınav tarihlerinin net olarak hafta içi paylaşılması bekleniyor.

3. dönem Açık Lise sınav tarihleri http://aol.meb.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.

AÖL SINAVLARI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

AÖL online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir.

Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

Açıköğretim Lisesi AÖL Sınav sonuçları, Açık Öğretim Kurumları (AÖK) Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

AÖL sınav sonuçlarına e-Devlet uzantısı üzerinden de giriş yapılabiliyor.