14 Eylül 2020 Pazartesi 17:50 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 17:50

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde yer alan Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim gören öğrenciler AÖL kayıt yenileme işlemleri Ağustos'un 24'ünde başladı. Öğrenciler, Ekim ayının 9'una kadar sürecek olan kayıt yenileme işlemini Açık lise ders seçimi ile tamamlayacaklar. Peki Açık lise ders seçimi ne zaman? Açık lise ders seçimi nasıl yapılır 2020? İşte detaylar...

AÇIK LİSE DERS SEÇİMİ NE ZAMAN? AÖL KAYIT YENİLEME 3. DÖNEM 2020 TARİHLERİ

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Açıköğretim Lisesi 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos – 9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.

Öğrenciler, sınavlara girebilmek için kayıt yenileyerek Açık lise ders seçimi yapmak zorundadırlar.

AÇIK LİSE DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR 2020?

Açık Lisede ders seçimi yapmak için öncelikle bankaya yeni kayıt ücretini yatırmanız gerekiyor. Yeni Kayıt katılım bedeli olan 40 TL'yi ödedikten sonra dekont ve "Yeni Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Evraklar" ile birlikte bulunduğunuz yerdeki Açık öğretim irtibat bürosuna gidiniz. İrtibat bürosunda ön başvurunuz aktif hale getirildikten sonra, size verilen öğrenci numarası ve şifrenizle sisteme girip derslerinizi seçmelisiniz.

Açık lise ders seçimi ile ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki ayrıntılı kayıt yenileme adımlarını inceleyebilirsiniz.

Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine yeni kayıt deniyor. Yeni Kayıt tarihleri, Açık Öğretim Lisesi resmi web sitesinde yayınlanan iş takviminde belirtilen tarihler arasında başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar, Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt yaptırabiliyor.

1. Adım: Bankaya Yeni Kayıt Ücretini Ödeyiniz

Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı her yıl belirlenen yeni kayıt katılım bedelini ödemek zorundadır. 2016 yılında bir dönem için Yeni Kayıt katılım bedeli 40 TL'dir. Bu bedelin;

30 TL. ‘sini Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının (Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir) herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numaranızı beyan ederek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, ödeyiniz ve dekontunu muhafaza ediniz.

10 TL. ‘sini ise kayıt yaptıracağınız Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü okul aile birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okulların okul müdürlüğü görevlisine okul aile birliğinin dekontu ya da makbuzu karşılığında ödeyiniz.

Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt için başvuran öğrenci adaylarının, katılım bedelini ödediğine dair bilgileri sistem üzerinden görebilmektedir. Katılım bedelini ödemeyen, eksik ya da yanlış ödeyenlerin kayıtları, sistem tarafından engellendiğinden yapılamamaktadır.

2. Adım: Yeni Kayıt İşlemleri İçin İrtibat Bürosuna Gidiniz

Yeni Kayıt ücretini yatırdığınıza dair dekont ve "Yeni Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Evraklar" başlığı altında yer alan durumunuza uygun maddede belirtilen belgeler ile birlikte bulunduğunuz yerdeki irtibat bürosuna gidiniz.

Bu aşamada nüfus kayıt bilgileriniz, adresiniz, resminiz, getirdiğiniz belgelere (tasdikname, diploma, denklik belgesi vb.) ait bilgiler Açık Öğretim Lisesi Bilgi sistemine kaydedilir, öğrenci numaranız ve geçici şifreniz oluşturulur. İrtibat Bürosu, sisteme kaydedilen bilgilerin bir nüshasını da tarafınıza verir.

Kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrenci "Ön Kayıt" durumundadır. İrtibat büroları öğrenciye ait not girişleri (tasdikname ile gelenlerin), resim aktarımı ve kredilendirme vs. gibi diğer bilgileri sisteme kaydederler. Bilgi girişleri tamamlanıp girişler kontrol edildikten sonra "Ön Kayıt" durumundaki öğrenci "Aktif " duruma getirilir.

3. Adım: Derslerinizi Seçiniz

Öğrencilik durumunuz Aktif hale geldikten sonra, size verilen öğrenci numarası ve şifrenizle sisteme girip Açık lise ders seçimini gerçekleştirebilirsiniz.

Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler.

Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.