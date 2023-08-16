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Eğitim

Açık lise kayıtları ne zaman? MEB 2023-2024 Açık lise kayıt tarihleri

Açık lise kayıt tarihleri, 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı için yeni kayıt yaptıracak veya kayıt yenileyecek olan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönemi için ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacaktır. Buna göre; Açık lise kayıtları ne zaman? İşte MEB 2023-2024 Açık lise kayıt tarihleri

16 Ağustos 2023 Çarşamba 17:41 - Güncelleme:
Açık lise kayıtları ne zaman? MEB 2023-2024 Açık lise kayıt tarihleri
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Açık Öğretim Lisesinde okuyan veya yeni kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin gözü kulağı MEB tarafından yayımlanacak olan 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı akademik takvimine çevrildi. Açık Lise yeni dönem kayıt işlemleri ile ilgili detaylı bilgi http://aol.meb.gov.tr/ adresinden paylaşılacak. Peki Açık lise kayıtları ne zaman? İşte Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 Açık lise kayıt tarihleri ile ilgili detaylar

AÇIK LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Açık lise kayıt tarihlerine ilişkin bir duyuru yayımlamadı.

Geçtiğimiz yıl Açık Öğretim Lise ve Ortaokul yeni kayıt, kayıt yenileme işlemleri 22 Ağustos-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi.

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Açık lise kayıtlarının da Ağustos ayının son haftası başlaması bekleniyor.

AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacak. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.

Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.

AÇIK LİSE KAYIT İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

1. Diploma veya Tasdikname veya Öğrenim Belgesi

2. Bir Adet Biyometrik fotoğraf

3. Kimlik Fotokopisi

Not: Kuruma gelmeden Ziraat - Halkbank - Vakıfbank Atmlerinden veya https://odeme.meb.gov.tr adresinden kayıt ücreti ödenecektir.

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

* Bir adet biyometrik çekilmiş fotoğraf,

* İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı), T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ayrıca ilk kayıt sınav katılım ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

Ortaöğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden

* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

* Bir adet biyometrik çekilmiş fotoğraf,

* Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin aslı ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı/onaylı örneği,

* T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ayrıca ilk kayıt sınav katılım ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

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