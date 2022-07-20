Açık Lise öğrenci girişi e-devlet! Açık öğretim Lisesi (AÖL) online sınav giriş ekranı 2022

Açık öğretim Lisesi (AÖL) online sınav giriş ekranı 2022, Açık Lise öğrencileri tarafından yoğun olarak ziyaret ediliyor. Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları Açık Lise sınavları, online (çevrim içi) olarak yapılacaktır. Öğrenciler sınava Açık Lise öğrenci girişi e-devlet üzerinden katılabilecekler. İşte Açık öğretim Lisesi (AÖL) online sınav giriş ekranı 2022

AÇIK ÖÜRETİM LİSESİ (AÖL) SINAV TAKVİMİ

Açık öğretim kurumları 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. dönem sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 20.07.2022 (saat 09.30'dan) - 29.07.2022 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

AÖL ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI 2022

MEB Açık Öğretim Kurumları Online (çevrim içi) sınavlarına; 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı3.dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemini yaptıran aktif öğrenciler katılabilecektir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV KURALLARI

* Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında Açık Lise öğrenci girişi e-devlet online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

* Öğrenciler, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabileceklerdir.

*Online (çevrim içi) sınav uygulaması Açık Lise öğrenci girişi veya e-devlet üzerinden yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.

* Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır.

* Açık öğretim Lisesi sistemine giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan 'şifremi unuttum' seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenip, AÖL online sınav giriş ekranına erişebileceklerdir.

* Online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

* Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla" butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle" butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine "Sınavı Bitir" butonu olacaktır.

* Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

*Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklardır.

* Öğrenciler, istedikleri zaman AÖL sınavını bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.

*Öğrenciler sınavlarını tamamlayamadan oturum herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda belirtilen son tarihe kadar "bir defaya mahsus" sınava kaldıkları yerden devam edeceklerdir.

* Öğrenciler, kullandıkları masaüstü/dizüstü bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarının pil, batarya veya şarj durumları ile kablolu/kablosuz internet bağlantılarından ve bunların ayarlarından kendileri sorumlu olacaklardır. Belirtilen durumlar nedeniyle sınav anında sorun yaşayan öğrenciler için telafi sınavı yapılmayacak, bu öğrenciler sınava girmedi sayılacaklardır.

* Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebileceklerdir.