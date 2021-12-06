6 Aralık 2021 Pazartesi 12:18 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 12:18

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen, açık öğretim lisesi sınavları devam ediyor. Çevrimiçi ortamda (online) yapılan sınavlara katılacak olan öğrenciler, AÖL TC kimlik numarası ile Açık lise öğrenci giriş linki üzerinden sınavlara erişebilecekler. Açık lise öğrenci girişiyle sınavların yanı sıra; kayıt yenileme, ders seçimi, sınav sonuçları ve ders kredileri gibi veriler de görüntülenebilmektedir. Peki Açık lise öğrenci girişi nasıl yapılır? İşte TC kimlik numarası ile Açık lise öğrenci giriş linki

AÇIK LİSE ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile ile Açık lise öğrenci giriş linki üzerinden AÖK Bilgi Yönetim Sistemine girerek online sınav uygulamasına katılacaklardır.

Açık lise öğrenci girişi yapmak isteyen öğrenciler, http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden çıkan Güvenlik Kodunu yazıp, T.C. Kimlik veya Öğrenci Numarası ve Şifrelerini girerek erişebilirler.

Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde TC kimlik numarası ile Açık lise öğrenci giriş linki üzerinden sorumlu oldukları derslerin sınavlarına girebilecekler. İşte AÖL Açık Öğretim Lisesi sınav giriş ekranı

AÖL sınavlarında her bir ders için öğrencilere 20 soru sorulacak. Sınavda her bir dersin testi için 25 dakika süre uygulanacak. Açık Öğretim Lisesi sınavları, online olarak aolweb.aol.meb.gov.tr TC kimlik numarası ile Açık lise öğrenci giriş linki üzerinden gerçekleştiriliyor.

Not-1: Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

Not-2: Online Sınavla ilgili olarak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2021 tarih ve 21060217 sayılı yazılarına göre; Milli Eğitim Müdürlüklerince, "...İnternet erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce belirlenen internet erişimi olan ve bilgisayar/tablet bulunan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması, Engelli öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek ev/hastanede veya belirlenen okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması..." şeklinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına resmi yazı gönderilmiştir. Bu konuda talepte bulunan öğrencilerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına başvurması gerekmektedir.

Not-3: Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.

Not-4: Sınavın ilk günü yaşanabilecek yoğunluktan dolayı öğrencilerimizin, sınavın ilk günü değil de sınav takvimi içerisinde ilerleyen günlerde, özellikle hafta sonu sınav ekranlarına girmeleri daha uygun olacaktır.

Açık Öğretim Liseleri Mobil Uygulaması ile Öğrenciler Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sisteminde yaptıkları tüm işlemleri mobil uygulama üzerinde de yapabilecekler. Mobil Uygulama ile öğrenciler;

Kendilerine gelen mesajları takip edebilecek,

Dönem Bilgilerini görebilecek,

Ders ve Kredi Bilgilerini öğrenebilecek,

Ders Seçim İşlemlerini yapabilecek,

Ders Kitaplarını indirebilecek,

Sınav Giriş Yeri ve Sonuçlarını öğrenebileceklerdir.

Bildirim özelligi ile sınav tarihlerini ögrenebilecek,

İş takvimini öğrenebileceklerdir.

AÖL sınav girişi nasıl yapılır?