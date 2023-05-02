AÖL sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruya çevrildi. Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları Nisan ayının 24-30 tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak yapıldı. Sınava katılan öğrenciler merak içerisinde Açık Lise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte Açık Öğretim Lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih

AÇIK ÖĞRETİM LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?



AÖL sonuçları henüz açıklanmadı. Daha önce uygulanan Açık Öğretim Lise sınav sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.

Bu tarih aralığı göz önünde bulundurulduğunda AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 10 Mayıs'a kadar açıklanması bekleniyor. Öğrenciler AÖL sınav sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi http://aol.meb.gov.tr/ üzerinden ulaşabilecek.

AÇIK LİSE DERS GEÇME NOTU KAÇ?

2022-2023 eğitim öğretim yılında Açık Lise ders geçme notu 45 olarak belirlenmiştir. Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir.

Bu notun altındaki öğrenciler başarısız sayılır. 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda yanlış cevap sayıları doğru yanıtları etkilemez. Açık Lise sınavlarında 4 yanlış, 1 doğruyu götürmez.

Sınavlarda her doğru cevabın karşılığı 5 puan olarak belirlenmiştir. Açık Lise sınavlarında en az 9 soruya doğru yanıt veren öğrenci 45 puana ulaşarak dersi başarıyla geçmiş olur.