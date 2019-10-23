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Açık lise sınav tarihleri belli oldu mu? AÖL 2019 sınavları ne zaman?

Açıköğretim Lisesi kayıtları sona erdi. Lise diploması almak için eğitim hayatına dışarıdan devam eden öğrenciler Açık lise sınav tarihleri belli oldu mu? AÖL 2019 sınavları ne zaman? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı için ilk kayıt yaptıran ve sınav katılım bedelini yatırmayan Açık Öğretim Lisesi öğrenci adayları 30 TL sınav katılım ücretini en geç 23.10.2019 tarihi saat 23:59'a kadar yatırabileceklerdir. Açık lise sınav tarihleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Açık lise sınav tarihleri belli oldu mu? AÖL 2019 sınavları ne zaman? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt için süreç bugün sona eriyor. Hala kayıt ücretini yatırmayanlar ise en geç 23 Aralık 23.59'a kadar ücretini yatırmak zorundalar. Açık Öğretim Lisesi öğrenci adayları 30 TL sınav katılım ücretini en geç 23.10.2019 tarihi saat 23:59'a kadar yatırabileceklerdir. Açık lise sınav tarihleri MEB tarafından açıklandı. 
 
AÇIK LİSE SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU? 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık’ta yapılacak.
 

 
AÖL sınavlarında her soru 4 şıktan oluşmaktadır ve bu sınavda 4 yanlış bir doğruyu götürmeyecektir.  Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün, dört oturumda yapılacak.
 
AÖL 2019 SINAVLARI NE ZAMAN? 
 

 
 
DERS KİTAPLARI NE ZAMAN VERİLECEK?
Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2019-2020 öğretim yılı 1. dönem sınavları için halk eğitimi merkezlerince talep edilen ders kitapları dağıtım merkezlerine gönderilmiştir.
 
Muayene Kabul işlemleri; e-yaygın sistemi Kurum İşlemleri, Kitap İşlemleri, Kitap Teslimat İşlemleri modülü üzerinden irsaliyelerdeki sayılar dikkate alınarak yapılacaktır. İhtiyaç talebinde bulunulan ancak gönderilmeyen kitaplar sisteme ‘0’ olarak girilecektir. Kitap muayene kabul işlemlerinin 15.10.2019 – 25.10.2018 tarihleri mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir.
 
Öğrencilere kitap teslimi, e-yaygın sistemi; Kurum işlemleri, Kitap işlemleri, Öğrenci Kitap Teslimi modülü üzerinden T.C. numarası ve doğum tarihi sorgulanarak yapılacaktır.

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