Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem sınavları başlıyor. Açık Lise (AÖL) 3. dönem sınav tarihleri MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavlarında öğrencilere her bir dersin testi için 20 soruya 25 dakika süre verilecek. Online sınav ekranı 13 gün boyunca açık kalacak. Peki Açık Lise sınavları ne zaman? İşte Açık lise (2023 AÖL) sınav tarihleri

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN 2023?



Açık öğretim Lise sınavları başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte, Açık lise (AÖL) 3. dönem sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları, 28.07.2023 (saat 09.30'dan) – 09.08.2023 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem sınavları çevrim içi (online) olarak yapılacak.

Ceza ve infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü adaylar için 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 18.07.2023 (saat 09.30'dan) – 09.08.2023 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

AÖL SINAVLARI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

AÖL online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan derslerden sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde gösterilecektir.

Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla" butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle" butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine "Sınavı Bitir" butonu olacaktır.

Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.