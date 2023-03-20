Açık lise sınavları ne zaman 2023? Açık Öğretim Lisesi 2. dönem AÖL sınav tarihleri

AÖL 2. dönem sınav tarihleri, liseyi açıktan devam ettiren öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlandı. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş depremlerinin ardından açık lise kayıt yenileme tarihleri uzattı. Kayıt yrnileme işlemleri sona eren öğrencilerin gözü, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihlerine çevrildi. Peki Açık lise sınavları ne zaman 2023? İşte detaylar...

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN 2023?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihlerini henüz açıklamadı. Açık Lise 2. dönem sınavlarının Nisan ayının ilk yarısından sonra yapılması bekleniyor.

Lise eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen sınav takviminde AÖL 2. Dönem sınavlarına katılım sağlayacaklar

AÖL sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilecek ve ders geçme notu alt sınırı 45 olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz yıl 20 Aralık'ta sona eren sınavlarda 60 bin öğrencinin kopya girişiminde bulunduğu için sınavlarını iptal etti.

Açık Lise 2.dönem sınav takviminin açıklanması ile birlikte sınavların nasıl yapılacağı belli olacak.

AÖL SON KAYIT YENİLEME TARİHİ NE ZAMAN?

Ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi 2. dönem ilk kayıt işlemleri ve kayıt yenileme tarihlerini uzattı. AÖL 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 03.04.2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek. İlk kez kayıt yaptıracak öğrenciler de 3 Nisan'a kadar sınav ve kayıt ücretini yatırarak ilk kayıt işlemini gerçekleştirebilir. Bu dönem için ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir.