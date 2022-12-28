Açık lise sınavları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları sorgulama

AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları 9-20 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Açık Öğretim Lisesi çevrim içi (online) sınavlarının değerlendirme süreci devam ederken, Açık lise sınavlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin araştırmalar hız kazandı. İşte Açıköğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 1. dönem sınavları, Aralık ayının 9-20 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Açık Öğretim Lisesi'nde kayıtlı olan 1 milyon 207 bin 930 öğrencinin yaklaşık 600 bini çevrimiçi (online) olarak uygulanan sınavlara girdi.

AÖL'de önceki dönem sınav sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.

Açık lise birinci dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmazken, değerlendirme sürecinin aralık ayının son haftasında tamamlanması bekleniyor

Açıköğretim Lisesi AÖL Sınav sonuçları, Açık Öğretim Kurumları (AÖK) Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

MEB AÇIKÖĞRETİM LİSESİ AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA



Açık Lise Sınav sonuçları Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

AÖL sınav sonuçlarına e-Devlet uzantısı üzerinden de giriş yapılabiliyor.

E-DEVLET AÖL SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN