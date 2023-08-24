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Eğitim

Açık lise sınavları neden açıklanmadı? AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 28 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilen Açık lise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. AÖL sınav sonuçları, Açık Öğretim Kurumları (AÖK) Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak. Peki Açık lise sınavları neden açıklanmadı? AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Açık lise sınavlarının açıklanması için beklenen tarih

24 Ağustos 2023 Perşembe 09:56 - Güncelleme:
Açık lise sınavları neden açıklanmadı? AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Açık lise sınavları ne zaman açıklanacak? sorusu, sınav sonucunu bekleyen öğrenciler tarafından gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından online olarak gerçekleştirilen AÖL sınavlarının sonuçları henüz açıklanmadı. Açık Öğretim Lisesi'nde önceki dönem sınav sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. Peki Açık lise sınavları neden açıklanmadı? AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise sınavlarının açıklanacağı tarih belli mi? İşte detaylar...

AÇIK LİSE SINAVLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 28 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 3. dönem sınavlarının ne zaman açıklanacağı ve neden hala açıklanmadığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. AÖL sınav sonuçlarının öğretmen manzeret atamaları nedeniyle geciktiği öngörülüyor. Açık lise sınavları geçtiğimiz dönemlerde sınavdan 10 gün sonra duyurulmuştu.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık lise 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmazken, değerlendirme sürecinin uzamasıyla birlikte adayların meraklı bekleyişi devam ediyor.

AÖL 3. Dönem sınav sonuçlarının en geç 25 Ağustos tarihinde MEB tarafından erişime açılması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Açıköğretim Lisesi AÖL Sınav sonuçları, Açık Öğretim Kurumları (AÖK) Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

Açık Lise Sınav sonuçları Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

AÖL sınav sonuçları, kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası ile açık lise öğrenci giriş linki üzerinden yapılabiliyor.

MEB AÇIKÖĞRETİM LİSESİ AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Açık Lise sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Devlet AÖL sonuç sayfası üzerinden de sorgulanabiliyor.

E-DEVLET AÖL SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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