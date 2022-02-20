20 Şubat 2022 Pazar 15:22 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 15:22

Açık Öğretim AÖF bahar dönemi sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri Şubat'ın 21'inde sona eriyor. Kayıt yenileme ders ekle/sil işlemini tamamlayan öğrenciler için ise AÖF sınav tarihleri 2022 merak konusu oldu. Buna göre Açık Öğretim AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? İşte AÖF bahar dönemi sınav tarihlerine dair detaylar...

AÇIK ÖĞRETIM AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF öğrencileri, Bahar Dönemi için hazırlıklarına başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi ara sınavları Nisan ayının ilk haftası uygulanacak. Öğrenciler, kayıt yenileme işleminde seçtikleri derslerden ve ünitelerinden sorumlu olacak.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2022

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.