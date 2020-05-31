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Eğitim

Açık öğretim kurumları sınavları ertelendi

MEB: 'Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2.dönem sınavları 25-26 Temmuz'da yapılacak.'

31 Mayıs 2020 Pazar 11:07 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 11:12
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Kum yüklü traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

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