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Eğitim

Açık öğretim Lise sınavı ne zaman 2023? Açık lise (AÖL) sınav tarihleri

Açık öğretim Lise sınavları başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte, Açık lise (AÖL) sınav tarihleri belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları çevrim içi (online) olarak yapılacak. Peki, Açık öğretim Lise sınavı ne zaman 2023? Açık lise (AÖL) sınav tarihleri

21 Nisan 2023 Cuma 12:50 - Güncelleme:
Açık öğretim Lise sınavı ne zaman 2023? Açık lise (AÖL) sınav tarihleri
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AÖL sınav tarihleri, MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 sınav takvimi sonrasında belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavlarında öğrencilere her bir dersin testi için 20 soruya 25 dakika süre verilecek. Peki Açık öğretim Lise sınavı ne zaman? İşte Açık lise (2023 AÖL) sınav tarihleri

AÇIK ÖĞRETİM LİSE SINAVI NE ZAMAN 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık lise (AÖL) sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan saat 09.30 ile 30 Nisan saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

AÖL SINAVLARI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

AÖL online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir.

Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

Açıköğretim Lisesi AÖL Sınav sonuçları, Açık Öğretim Kurumları (AÖK) Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

AÖL sınav sonuçlarına e-Devlet uzantısı üzerinden de giriş yapılabiliyor.

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