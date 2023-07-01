Açık Öğretim Lise sınavı ne zaman 2023? MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav tarihleri

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav takvimi, lise öğrenimini açıktan tamamlayan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Açık Öğretim Lise sınavlarına katılacak olan öğrencilerin gözü kulağı MEB tarafından yayımlanacak olan sınav duyurusuna çevrildi. AÖL 2. dönem sınavları çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilmişti. Peki Açık Öğretim Lise sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihi ile ilgili detaylar

AÇIK ÖĞRETİM LİSE SINAVI NE ZAMAN 2023?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2023 yılı sınav uygulama takvimine göre Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları Temmuz ayında e-sınav şeklinde yapılacak. Sınav tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı fakat Açık Lise sınavlarının, yeni dönem kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra yapılması bekleniyor.

Net tarihler ve sınavın uygulanış şekli http://aol.meb.gov.tr/ adresinden paylaşılacak.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

Açık Lise sınavlarının nasıl yapılacağı henüz belli olmadı. Ancak AÖL 2. dönem sınavlarının çevrim içi olarak gerçekleştirilmesinden dolayı AÖL 3. dönem sınavlarının da online olması bekleniyor.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) için online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.