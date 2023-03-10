Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman? Açık Lise 2023 AÖL 2. dönem sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL 2. Dönem kayıt süreciyle ilgili açıklama yaptı. Alınan karara göre Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. Bu tarihe kadar ders seçimini yapamayan öğrencilerin ders seçim işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacak. Peki Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman? İşte Açık Lise 2023 AÖL 2. dönem sınav tarihleri ile ilgili merak edilenler

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Lise öğrencileri tarafından 2. dönem AÖL sınavları için hazırlıklar sürüyor.

Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları geçtiğimiz yıl 1-10 Mart tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından AÖL kayıt yenileme tarihlerini 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.

Buna göre; AÖL 2. Dönem sınavlarının nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

MEB'DEN AÖL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. Dönem kayıt süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 03.04.2023 tarihine kadar yapılacaktır.

Bu tarihe kadar ders seçimini yapamayan öğrencilerin ders seçim işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacaktır."