Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman? Açık Lise AÖL 2. dönem sınav tarihleri 2023

AÖL 2. dönem Açık Öğretim Lise sınavlarının ne zaman yapılacağıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. AÖL 2023 ikinci dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Lise öğrenimini açıktan sürdüren öğrenciler, AÖL 2. dönem sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda MEB Açık Lise 2023 AÖL 2. dönem sınav tarihleri sorgulanıyor. Peki Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman? İşte ikinci dönem sınav tarihleri ile ilgili deyatlar...

AÇIK ÖĞRETİM LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?



MEB tarafından yayımlanan kılavuz sonrasında AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı.

Buna göre; AÖL 2022-2. Dönem kayıt yenileme işlemleri 20.03.2023 tarihi mesai bitimine kadar ekteki kılavuzlar doğrultusunda yapılacak.

Ocak ayının 13'ünde başlayan AÖL kayıt yenileme işlemleri devam adiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kayıt yenileme kılavuzunda yer alan bilgilere göre; Mart ayının 20'sinde tamamlanacak olan kayıt işlemlerinin ardından sınav tarihleri belli olacak.

Açık Öğretim Lise sınavlarına katılacak olan öğrenciler, Açık Öğretim Bilgi Yönetim Sistemi'ne giriş yaparak sınava katılabilecektir.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açık Lise AÖL 2. dönem sınav tarihleri henüz belli olmadı. Açık Öğretim Lise sınavlarının, daha önceki dönemlerde olduğu gibi AÖL Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden online olarak düzenlenmesi bekleniyor.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimizden dönem sınavına katılmak isteyenler kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır.

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, belirlenen kayıt yenileme Sınav katılım Ücretini ödemek zorundadır. Bu dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi

Kayıt Yenileme Sınav katılım Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü" hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)