Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Lise AÖL 3. dönem sınav tarihi 2022

Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı AÖL 3. Dönem Sınavlarının tarihleri açıklandı. Temmuz ayının 6'sında sona eren kayıt yenileme işlemlerinin ardından sınavlara katılacak olan adaylar AÖL 3. dönem sınav tarihlerini merak ediyordu. MEB, beklenen duyuruyu web sitesinden yayımladı. Buna göre Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları online olarak gerçekleştirilecek. Peki AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? İşte detaylar...

AÇIK ÖĞRETIM LISESI 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları Temmuz ayının 20-29 tarihleri arasında yapılacak.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Açık Lise AÖL 3. dönem sınavları online (çevrim içi) olarak düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruya göre; Açık Öğretim Lisesi öğrencileri seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

Not-2: İlgili Makam Oluru Gereği: Online Sınavla ilgili olarak, "İnternet erişimi olmayan öğrenciler İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.

Engelli öğrenciler ise kendi durumları ile ilgili İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.

Not-3: Açık Öğretim Lisesi sınavı öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.

Not-4: Sınavın ilk günü yaşanabilecek yoğunluktan dolayı öğrencilerimizin, sınavın ilk günü değil de sınav takvimi içerisinde ilerleyen günlerde, özellikle hafta sonu sınav ekranlarına girmeleri daha uygun olacaktır.