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Eğitim

Açık Öğretim Lisesi 3.dönem sınavları ne zaman 2022? AÖL 3. dönem sınav tarihleri

AÖL 3. dönem sınav tarihleri, Mart ayının ilk haftasında uygulanan Açık Öğretim Lisesi sınavlarının sona ermesiyle araştırılmaya başlandı. AÖL 3. dönem sınavları için hazırlıklara başlayacak olan öğrenciler MEB Açık Lise sınav takvimine göz atıyor. Peki Açık Öğretim Lisesi 3.dönem sınavları ne zaman? İşte AÖL 3. dönem sınav tarihleri 2022

11 Mart 2022 Cuma 15:01 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 15:01
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Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem Sınavları sona erdi. Sınava katılan milyonlarca açık lise öğrencisinin gözü kulağı AÖL 3. dönem sınav tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınavlarının ne zaman uygulanacağı merak konusu oldu. İşte MEB AÖL sınav takviminde yer alan AÖL 3. dönem sınav tarihleri

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - 2. Dönem Sınavları sona erdi. Şimdi gözler AÖL 3. dönem sınav tarihlerine çevrildi. İşte Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 3.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN 2022?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

AÖL 3. dönem sınavlarının tarihleri kesin olarak belli olmamakla birlikte Temmuz ayında e-Sınav olarak uygulanacaktır.

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları için henüz bir açıklama yapılmadı ancak 1. dönem sonuçları sınavların sona ermesinden 10 gün sonra erişime açılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının Mart ayının 20'sine kadar açıklanması bekleniyor.

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