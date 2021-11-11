11 Kasım 2021 Perşembe 12:53 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 12:53

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nin yeni eğitim öğretim yılına ait sınav takvimi yayınlandı. Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav giriş belgeleri, 2021-2022 AÖL sınav tarihinden 3 gün önce sistem üzerinden erişime açılacak. 1. dönem Açık Öğretim Lisesi sınavlarında öğrencilere sorumlu oldukları her dersten 20 soru yöneltilecek. Peki Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav tarihleri 2021-2022

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN? AÇIK LİSE SINAV TARİHLERİ 2021-2022

Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı Açık Lise çalışma takvimini yayınladı. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.

MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 3 (üç) sınav düzenleyecek. Sınavlar sonucunda 170 olan kredilik dersi başarıyla tamamlayanlar ve ortak dersleri veren öğrenciler mezun olma hakkı kazanacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi çalışma takvimini yayınladı.

MEB tarafından açıklanan takvime göre 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınav giriş belgeleri, Aralık ayının 1'inde AÖL sistemi üzerinden yayınlanacak.

SINAVDA ÖĞRENCİLERE 20 SORU YÖNELTİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı, bu dönem Açık Öğretim Lisesi sınavlarında öğrencilere sorumlu oldukları her dersten 20 soru yöneltilecek. Sınav süresi 30 dakika olarak belirlenirken yanlış cevaplar doğru yanıtlara etki etmeyecek. Öğrencilerin cevapladıkları her doğru yanıtın puan olarak karşılığı 5 (beş) olarak belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığının değerlendirme kriterlerine göre sınavdan 45 alan öğrenciler dersi başarıyla tamamlamış olacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,

Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.

Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girilmiş olması, gerekir.

Açık öğretim Lisesinde öğrencilerin alması gereken ortak (zorunlu) ve seçmeli dersler vardır. Açık Öğretim Lisesi sisteminde öğrenci başardığı dersin kredisini kazanır. Başaramadığı dersin kredisini alamaz. Sadece başarısız olduğu dersi tekrar eder veya muaf olduğu takdirde onun yerine isterse seçmeli derslerden başka bir ders alır. Öğrenciler her dönem ortak (zorunlu) ve seçmeli derslerden en fazla toplam 35 kredilik ders alabilirler. Bir dönemde sınavına girilip başarısız olunan ortak (zorunlu) ders, izleyen dönemde yeniden verilir. Ortak (zorunlu) derslerden üç kez sınava girip de başarısız olan öğrenci bu derslerden muaf olur. Yani bu dersi alma zorunluluğu kalkar. Ancak bu öğrenciler gerekli kredi miktarını toplayamadığı takdirde isterlerse muaf oldukları dersi yeniden seçebilirler. Açık Öğretim Lisesi mezuniyet kredisi 170'dir. Örgün eğitimden ara sınıftan gelen öğrenciler, örgünde başardığı derslerin, meslek dersleri hariç kredilerini alırlar.