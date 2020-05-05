Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları ne zaman? MEB 2020 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihleri açıklandı

05 Mayıs 2020 Salı 14:56 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 14:56

Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihleri belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan AÖL 2. dönem sınav tarihleri için arayış başladı. Açık Öğretim Liseleri 2. dönem sınavları, koronavirüs salgını tedbirleri neticesinde ertelenmişti. Binlerce açık lise öğrencisi şimdi AÖL sınav tarihini sorguluyor. Peki, 2020 AÖL Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman yapılacak? İşte, 2020 AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav tarihi hakkında detaylı bilgiler.

Açık Öğretim Lisesi okuyan öğrenciler, açık lise sınavları 2020 ne zaman sorusuna cevap arıyor. 2019-2020 Eğitim yılının Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavlarının Mart ayında yapılması planlanıyordu. Fakat koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları Eylül ayına ertelenmişti. Son dakika haberlerine göre Covid-19 salgınında normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri güncellendi. İşte MEB tarafından duyurulan tarihler...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

21-22 Mart 2020 tarihlerinde yapılamayan ve eylül ayına ertelendiği duyurulan Açık Öğretim Okulları 2. Dönem Sınavları 04-05 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

KAYIT İŞLEMLERİ ERTELENDİ

20 Nisan - 11 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Açık Öğretim Okulları 3. Dönem Kayıt İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kayıt tarihleri belli olduğunda ayrıca duyuru yapılacaktır.

Eğitim hayatını açıktan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Açıköğretim Lisesi'nde devam eden öğrenciler AÖL sınav tarihlerini ve AÖL 2. sınav bilgilerini araştırıyor. Koronavirüs nedeniyle MEB birçok sınavın tarihi değiştirdi. 2020 AÖL 2. Dönem Sınavları 04-05 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak.