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Eğitim

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) online sınava nasıl girilir? AÖK bilgi yönetim sistemi online sınav giriş ekranı

Açık Lise sınavları bugün itibaryle başladı. Lise öğrenimini Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı Açık Öğretim Lisesi'nde sürdüren öğrenciler sınavlarını; Mart ayının 10'una kadar Açık Lise online sınav giriş ekranı üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki Açık Öğretim Lisesi (AÖL) online sınava nasıl girilir? İşte AÖK bilgi yönetim sistemi online sınav giriş ekranı (MEB AÖL sınav giriş ekranı)

1 Mart 2022 Salı 09:56 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 09:56
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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) online sınavları başladı. Sınava katılmak isteyen adaylar, "Açık Öğretim Lisesi (AÖL) online sınava nasıl girilir?" sorusuna yanıt arıyor. Öğrenciler AÖL online sınavlarına, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden giriş yaparak katılabilecekler. İşte AÖK bilgi yönetim sistemi online sınav giriş ekranı

Açık öğretim kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları başladı.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları 1 Mart – 10 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, AÖK bilgi yönetim sistemi online sınav giriş ekranı üzerinden sınava katılabilecek. Sınava katılım sağlayacak öğrenciler, AÖK bilgi yönetim sistemi online sınav giriş ekranına haberimizden ulaşabilirler. İşte detaylar...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) ONLİNE SINAVA NASIL GİRİLİR?

Açık Lise öğrencileri, AÖK bilgi yönetim sistemi online sınav giriş ekranı üzerinden T.C. kimlik numara ve şifreleri ile Açık Öğretim Lisesi (AÖL) online sınava giriş yapabilecekler.

AÖL sınavı 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecek, sınavda her bir dersin testi için 25 dakika süre uygulanacak. Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve yanlış cevaplar doğruları götürmeyecek.

AÖK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI

Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 15 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebilecek.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık öğretim kurumları 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. dönem sınavları için online sınav sistemi 01.03.2022 (saat 09.30'dan) – 10.03.2022 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında açılacak.

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